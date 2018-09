Heldinnen, hoeren en huisvrou­wen van Louise Schiffma­cher in Apeldoorn

11:52 Paradijsvogel Louise Schiffmacher (53) was bijna dood, maar ze is terug opgekrabbeld na een levertransplantatie. ,,Ik leef weer voluit,’’ roept ze geestdriftig als ze haar schilderijen toont in haar atelier in Amsterdam. Vanaf 23 september exposeert ze 25 schilderijen en tekeningen in Apeldoorn.