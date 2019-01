P. wilde zijn broer helpen, maar hangt nu een straf van meineed boven het hoofd

P. uit Apeldoorn wierp zich op als getuige in een strafzaak van zijn broers. Die werden veroordeeld voor het betasten van soms nog minderjarige patiënten; in hun tandheelkundige praktijken. P. zei aanwezig te zijn geweest bij de behandelingen, als baliemedewerker, en geen aanranding te hebben gezien. Maar P. was helemaal niet aanwezig in de praktijk, zegt het OM. En dus pleegde P. meineed, aldus het OM.

Toen was de rechtszaal bomvol, deze donderdag is er geen hond. De oorsprong van deze zitting ligt in een filmische rechtszaak gehouden op 26 september 2017. Twee broers van de meineed-verdachte stonden destijds in 2017 terecht. Ze zouden patiënten bepoteld hebben, daar werden ze later ook voor veroordeeld.

De één was tandarts (32) en de ander orthodontist (31). Ze werkten gezamenlijk in twee praktijken in de Achterhoek en Deventer. Het duo zou patiënten, die soms nog pubers waren, onverwachts betast hebben bij billen en borsten tijdens behandelingen. Vlak voor de zitting kwam de verdachte van vandaag het rechtsgebouw in lopen, als derde broer.

Er ontstond een De Daltons-achtig tafereel. Want ‘de derde broer’ suggereerde in de zaak, via zijn broers advocaat, verwisseld te zijn met de orthodontist in de röntgenkamer. Terwijl die suggestie werd gedaan, wachtte de derde broer op de gang. De officier van justitie die dag keek alsof ze het in Keulen hoorde donderen en ook advocate Mariska Pekkeriet van de orthodontist leek even niet te weten wat ze aan haar fiets had hangen. Bestond er nog een derde broer?

Als de twee door slachtoffers zouden zijn verward, dan was orthodontist Jahid P. misschien in vele aangiftes niet de ontuchtpleger waarover gesproken werd door de tienerpatiënten, maar mogelijk die assisterende derde broer. Ouders met hun aanwezige dochters – de slachtoffers – lachten direct. Deze derde broer kenden ze niet en hij leek helemaal niet op de orthodontist. Jahid zat aan hun dochters, niet deze derde broer.

Verwisseling

Als de derde broer inderdaad de ontuchtpleger was volgens de rechter, ontstond er voor de orthodontist hoe dan ook een groot voordeel. Hij zou niet veroordeeld worden en kon bovendien orthodontist blijven. Waar hij bij een veroordeling levenslang geschorst zou worden. En de derde broer? Die werd eventueel veroordeeld voor ontucht, maar zijn ‘orthodontie-diploma’ konden ze niet afnemen. Die had hij immers niet. Loog hij daarom uit broederliefde?

Nee, hij loog niet destijds. Zegt hij deze donderdag nog steeds. Hij was er echt bij, bij de behandelingen. ,,Ik was als assistent het meest onbelangrijk en zou daarom niet opgevallen zijn.’’ Is het antwoord van verdachte op de vraag van de rechter waarom geen enkel slachtoffer het over zijn eventuele aanwezigheid had.

Even daarna verklaart hij deze donderdag dat hij destijds ook niet wilde aangeven dé ontuchtpleger te zijn. De suggestie van persoonsverwisseling die toen gedaan werd, ook door de advocaat, wilde hij niet doen. P. zegt als derde broer bij enkele behandelingen aanwezig te zijn geweest, waar volgens slachtoffers van aanranding sprake was. Hij wilde getuigen dat zijn broer geen patiënte betastte.