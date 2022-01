Pa stierf op z’n 80ste in het harnas, Erik de Witt (59) doet Apeldoornse supermarkt ‘nu al’ van de hand

Hij heeft de zestig nog niet aangetikt, maar doet zijn supermarkt in de Apeldoornse wijk de Maten ‘nu al’ van de hand. Er is één ding dat hij anders gaat doen dan zijn vader, had Erik de Witt zich voorgenomen. Vader stierf op z’n 80ste in het harnas. Dat is niet meer van deze tijd, vindt hij. Op 59-jarige leeftijd draagt hij maandag het stokje over bij Plus Nico de Witt.