Paal en perk aan door veel ouders gevreesde verkeerssituatie in Apeldoorn-Noord

Hulplijn voor vragen en zorgen over vreemd gedrag in Apeldoorn

12:00 Gebonk op de muren. Geschreeuw. Iemand die zich op straat merkwaardig gedraagt - of juist een buurman die de gordijnen niet meer open doet. Apeldoorners die last hebben van dat soort situaties, of zich zorgen maken om iemand, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Dat moet snel de juiste hulp in gang zetten.