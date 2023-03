Paar uit Apeldoorn wint voorafgaand aan Feyenoord-wedstrijd ruim miljoen in casino: ‘Gewoon aan het werk’

Derde klasse Rubin Huiskamp breekt door bij Robur et Velocitas: ‘Ik had geen twijfel toen ze me vroe­gen’

Wat goed is, komt snel. Het is inmiddels een versleten voetbalcliché, maar bij Rubin Huiskamp niet minder waar. Hij mag nog in de O18 spelen, maar stapelt basisplaats op basisplaats in de hoofdmacht. Gisteren won zijn ploeg Robur et Velocitas de derby tegen Albatross: 2-0. Slecht nieuws was er afgelopen week ook. Puntenvermindering.