Paard met de schrik vrij bij aanrijding in Vaassen: verkeershinder voor A50

video & update Boze klant steekt in Beekbergen taxichauf­feur neer nadat hij zijn rit niet kan betalen

9 juni De politie is een zoektocht begonnen naar een man die zondagmorgen in Beekbergen een 38-jarige taxichauffeur heeft neergestoken. Die is met verwondingen aan zijn schouder overgebracht naar het ziekenhuis in Apeldoorn, maar verkeerde niet in kritieke toestand.