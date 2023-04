Paard moet (terug) op eigen pad: Staatsbosbeheer gaat strenger controleren

Midden in de stad bouwt Apeldoorn een nest voor slangen - en dat is goed nieuws

Peter de Mink verheugt zich. Met een beetje geluk vindt hij hier, in deze lasagne van paardenmest, al dit jaar stukken eierschaal. Dat zou betekenen dat er jonge ringslangen de omgeving in zijn getrokken. Ja, ook waar mensen wonen. En dat is goed nieuws.