‘Paardenschuur op landgoed in Wenum-Wiesel niet ombouwen tot bedrijfswoning’

Man (35) misbruikt minderjari­ge nichtjes in Deventer en Twello: ‘Ik hoef niet meer met dit nare geheim rond te lopen’

Een 35-jarige man is tot vier jaar cel - waarvan een jaar voorwaardelijk - veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een nichtje en een achternichtje in Deventer en Twello. Het misbruik kwam naar buiten toen een van de slachtoffers naar buiten trad nadat ze hoorde over de vermeende wanpraktijken bij The Voice of Holland.