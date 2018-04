Paasvuren Beekbergen en Klarenbeek komen lastig tot ontbranding

'Slechte' luchtkwaliteit in Randstad als gevolg van paasvuren in Oost-Nederland

9:39 De luchtkwaliteit in de Randstad is weer 'matig' tot 'goed', dat blijkt uit luchtmeetnet.nl. De fijnstofconcentraties waren gistermiddag, als het gevolg van paasvuren in Duitsland en Oost-Nederland, in het zuidwesten van Nederland verhoogd. In de noordelijke en westelijke provincies zou er zelfs sprake zijn geweest van stankoverlast.