Paleis Het Loo biedt ook gevoeligheden na - opgeknipte - heropening

De deuren van het beroemde paleismuseum in Apeldoorn gingen in januari 2018 dicht. Het 17e eeuwse paleisgebouw is sindsdien gerenoveerd. Daarnaast is op het voorterrein de bouw gestart van een spectaculaire, ondergrondse uitbreiding. Oorspronkelijk was het plan om in 2021 te heropenen. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat die nieuwbouw zo ingewikkeld is dat dat niet haalbaar is. Nu blijkt de uitbreiding pas in 2023 open te gaan voor publiek.