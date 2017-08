Paleis Het Loo decor voor Polotoernooi

Het gaat door, Royal Polo at the Palace dit weekeinde. Maar het oorspronkelijke idee om met de vijf Rotaryclubs van Apeldoorn het evenement te organiseren, is gesneuveld. ,, Dat bleek niet haalbaar, met in totaal honderdvijftig mensen op een lijn te zitten'', vertelt Gert-Jan Haandrikman, een van de organisatoren. ,,Maar de bezoeker van het evenement zal daar weinig van merken.''

Het voorterrein van Paleis het Loo is het decor van het internationale polotoernooi. Vier professionele teams strijden zaterdag en zondag om de King's Cup. Behalve wedstrijden bekijken kunnen bezoekers meedoen aan een veiling, staan er Engelse sportrijtuigen met vierspan opgesteld en beoordeeld een jury de hoeden van de bezoekers.

Honderdjarig bestaan

Het evenement, dat in de toekomst elk jaar of om het jaar terug wil keren, zou dit jaar worden georganiseerd ter ere van het honderdjarig bestaan van de internationale Rotary Foundation. De vijf Rotaryclubs in Apeldoorn zouden gezamenlijk de kar trekken voor het evenement, maar dit bleek niet haalbaar.

Gert-Jan Haandrikman: ,,De rotary's zijn geen evenementenbureau, dat is wel gebleken. Honderdvijftig man op een lijn krijgen is niet gelukt. We hebben een aantal momenten gehad waarop het erop of eronder was voor het evenement, maar het staat nu wel. In goed overleg is de organisatie ervan overgeheveld naar een stichting, Stichting Royal Polo. Die moet ook de komende jaren de organisatie van het evenement op zich nemen.''

Goede doel

Volgens Haandrikman is de drijfveer voor de organisatie niet anders dan die van de rotary's. ,,We hebben alleen de organisatie van het evenement en het goede doel uit elkaar getrokken. Dat goede doel is geld inzamelen voor een Code Project in Apeldoorn. Dat wordt nog wel gedragen door de rotarys's en rotaract van Apeldoorn.'' De Code Club is een initiatief om kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar een programma aan te bieden waarin ze leren software te coderen.