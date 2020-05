Paleis Het Loo grijpt meteen kans om weer open te gaan

Folderbe­drijf Armada uit Apeldoorn failliet, bezorgers kunnen waarschijn­lijk fluiten naar hun geld

13:59 Het Apeldoornse verspreidingsbureau Armada is donderdag door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard. Het bedrijf dat reclamefolders en krantjes bezorgde kwam onlangs in opspraak want het heeft vele honderden vaak piepjonge bezorgers niet betaald voor weken bezorgwerk. De kans dat ze hun geld nog krijgen is klein, denkt curator Bert Jansen.