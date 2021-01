Paleis Het Loo in Apeldoorn mag (nog) geen bomen kappen

In Apeldoorn hopen ze dat ‘laffe’ jongeren geen traditie van avondklok­rel­len maken: ‘Zet ze maar een maand vast’

25 januari Net als op veel andere plekken in Nederland braken er zondag avondklokrellen uit in Apeldoorn. Bij de rotonde in de Maten bekogelden jonge vandalen agenten met flessen en vuurwerk. Daarna volgde een urenlang kat-en-muis-spel met de politie, die uiteindelijk als morele winnaar uit de strijd kwam. Buurtbewoners hopen dat dit niet de opmaat is naar wekenlange ellende.