Paleis Het Loo stuurt lichtbeschadigde kostbare Russische vazen terug naar eigenaar Wassenaar

De twee jardinières zijn van de gemeente Wassenaar, waar ze bij het interieur van Raadhuis De Paauw horen. Paleis Het Loo had de vazen de afgelopen jaren in bruikleen, voor een tentoonstelling in 2016 over Anna Paulowna. Tijdens transport naar een tijdelijke opslag van het Paleis zijn de vazen beschadigd geraakt. De ontstane schade is niet van invloed op de waarde van de vazen.