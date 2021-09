Paleis Het Loo verwerft ‘magistraal doek’

Paleis Het Loo heeft een monumentaal groepsportret van de Oranjes verworven, waarop de hedendaagse familie in een historische context wordt geplaatst door de toevoeging van portretten van voorouders. The Family is nu nog - tot 4 oktober - te zien in het Koninklijk Paleis in Amsterdam, op de tentoonstelling Grensverkenners - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar.