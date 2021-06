Parachutiste ‘landt’ in boom in Beemte-Broekland

Eerder deze week landde er een parachutist op een hek . Simon Woerlee, manager bij National Paracentrum Teuge ligt er echter niet wakker van: ,,We kregen vanmiddag bericht dat mevrouw in een boom was beland. Hier bij vliegveld Teuge zijn omwonenden dat wel gewend. Ik kijk vanuit ons gebouw uit op een caravanpark, sloten en bomen waar we zeker tien keer per jaar cursisten uit moeten redden. Nu zagen mensen die het niet gewend zijn iemand tegen een boom aanhangen en belden ze meteen 112, terwijl wij normaal gesproken bij een melding meteen op pad gaan, om iemand met een ladderwagen er uit te halen.”

Volgens Woerlee gebeurde het ongeval doordat mevrouw ‘even de kluts kwijt was’. ,,Ze heeft zich door de wind mee laten dragen en is 4 kilometer van het vliegveld af geland in de boom. Ze hing net een meter met haar voeten boven de grond. In een boom kom je als parachutist over het algemeen ‘zacht’ terecht en wij leren onze cursisten van tevoren wat ze moeten doen als ze vast komen te zitten in een boom. Een parachute blijft over het algemeen hangen in een boom.”