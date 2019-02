Parachutisten kunnen voorlopig blijven springen op Teuge, tussen de vliegtuigen van ‘Lelystad’

Directeur Simon Woerlee van het Paracentrum Teuge is ingenomen met deze afspraak die met de minister en de luchtverkeersleiding is gemaakt, en waarover Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer met een brief heeft geïnformeerd.

Twee jaar geleden werd nog een ‘kap’ over Teuge gelegd op een hoogte van twee kilometer. Daardoor zou springen onmogelijk zijn, aldus Woerlee. Dat zou ook verstrekkende gevolgen hebben voor de luchthaven, waarvan de exploitatie deels afhankelijk is van de inkomsten van de valschermspringers.

Goede afstemming

In de huidige afspraken is die kap er alleen op het moment dat een vliegtuig vanaf Lelystad op de uitgaande route richting Klarenbeek over Teuge komt. Dan mag er niet worden gesprongen. ,,Dit wordt mogelijk gemaakt door goede onderlinge afstemming tussen luchtverkeersleiding, Lelystad Airport en het parachutistencentrum’’, schrijft de minister. ,,Dit is een voor alle betrokkenen werkbare situatie, omdat in de beginjaren na opening het aantal vluchten gering zal zijn.’’

Aandacht voor Teuge

Er mag dus alleen gesprongen worden in de tijdsblokken dat er geen vliegtuigen overkomen. Hoe dat precies uitpakt is nog afwachten, meent Woerlee. ,,In dit stadium verandert het voortdurend. Maar er is in elk geval aandacht voor ons en voor de luchthaven. Er wordt rekening met ons gehouden.’’