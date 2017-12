'Parate groep' Ugchelen start met zeventien deelnemers

Video Discobus warmt Apeldoorn nog een keer op voor 3FM Serious Request

6:15 Hits als 'I like to move it, move it', 'Eat Sleep Rave Repeat' en 'Dom, Lomp en Famous', schalden donderdagavond door de Hoofdstraat van Apeldoorn. Met de rijdende discobus werd de langste winkelstraat van Nederland even omgetoverd tot langste discostraat van het land, om nog een keer duidelijk te maken dat 3FM Serious Request maandag echt van start gaat in Apeldoorn.