Parijs? Astrid en Janet halen de Franse keuken gewoon naar Apeldoorn

Aangezien de Bon Vivant zeven dagen per week open is, maar wel alleen voor het diner, liep Janet Eilander al jarenlang met het idee om een soort ‘shop in shop’ te openen in het restaurant. ,,Ik kom hier al jaren en ken Hans en Yvonne inmiddels goed. Het leek me leuk om de lunch en borrel hier te verzorgen. Ik heb zo’n tien jaar geleden al aan mijn vriendin Astrid voorgesteld om dit samen te gaan doen en een tijdje terug hebben we de stoute schoenen aangetrokken. We reserveerden een tafeltje en hebben het ze voorgelegd.”