Parkeergarages in Apeldoorn duur vergeleken met regiosteden: ‘Soms schrik ik me kapot’

Zwolle, Arnhem en Amersfoort hanteren voor de gemeentelijke garages weliswaar vergelijkbare piektarieven, overall zijn automobilisten daar toch goedkoper uit. Dat komt bijvoorbeeld door ruimere daluren, dagkaarten voor 5 euro en lage parkeertarieven in de avond. Parkeren in Deventer en Ede is sowieso stukken goedkoper. In Apeldoorn betalen automobilisten in gemeentelijke garages maximaal 2,73 per uur. Bij Qpark is het parkeren duurder.