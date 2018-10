Parkeerplek met zonnepaneel in nieuw buurtje Zuidbroek

Deze duurzame energieopwekking is - zij het nog met potlood - ingetekend voor wat nu De Wingerd heet. Dat is een buurt die tussen de Terwoldseweg en Park Zuidbroek komt; net ten noorden van het GGNet-terrein.

De bedoeling is in dat gebied zo'n 200 woningen toe te voegen. De gemeente heeft de opzet daarvoor nu goeddeels klaar. De buurt is wat uitstraling betreft open en groen. De rijtjes met woningen worden zo geplaatst dat er vanuit vrijwel elke woning vrij uitzicht is op het landschap. Het idee is om de woningen in een agrarische sfeer te laten ontwerpen, met onder meer daken die aan het buitengebied doen denken.