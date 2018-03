Het parkeren in de Apeldoornse binnenstad moet goedkoper worden. Dat vinden acht van de vijftien partijen die volgende maand meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat geven ze aan in de Kieswijzer van de Stentor. Deze partijen vormen samen een ruime meerderheid in de huidige gemeenteraad.

D66, op dit moment de grootste partij in de raad, vindt dat het huidige betaalsysteem moet worden aangepast: niet langer moet er worden betaald per vastgestelde periode (zoals een half uur of twintig minuten), maar per minuut. Ook zou iemand die tijdens de daluren een bezoekje aan de binnenstad brengt zijn auto goedkoper moeten kunnen parkeren dan die dat doet op de drukste momenten.

Korting

Het CDA zegt de tarieven nu te hoog te vinden. ,,Bij een gastvrije binnenstad passen lage parkeertarieven.'' Ook de SGP denkt dat de binnenstad er aantrekkelijker van wordt. De VVD stelt voor dat de tarieven lager worden naarmate iemand langer parkeert. Daarnaast pleit de partij voor een korting op de tarieven voor CO2-neutrale auto's, om duurzaamheid te stimuleren. De PvdA zegt wel goedkopere tarieven te willen, maar dan voor de garages die minder goed worden gebruikt. De veel gebruikte garage onder het Marktplein mag wat deze partij betreft de huidige tarieven houden.

Openbaar vervoer

Gemeentebelangen, op dit moment niet vertegenwoordigd in de raad, pleit voor gratis parkeren voor een bepaalde tijd, in parkeerschijfzones. De SP is niet bang dat verlagen van de tarieven tot veel meer auto's in de binnenstad leidt, mits de gemeente althans ook investeert in goed en goedkoper openbaar vervoer. Jezus Leeft zegt ook voor te zijn, net als voor iedere andere lastenverlaging voor de inwoners van Apeldoorn.

ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn en PSA zeggen er neutraal tegenover te staan. In een toelichting stelt ChristenUnie net als D66 wel voorstander te zijn van betalen per minuut of eventueel vijf minuten. Lokaal Apeldoorn is ook neutraal, maar zegt wel voor flexibele tarieven te zijn, zowel verschillend per garage (Koningshaven en Orpheus goedkoper dan Marktplein) als per tijdstip.