Parkendaal ziet kansen voor jonge leerlingen

Busdienst Veluwe Express breidt in rap tempo uit

9:34 Hoewel de resultaten van de Veluwe Express vorig jaar een beetje tegenvielen, is toch besloten om door te gaan met de toeristische busdienst die de dagattracties in Apeldoorn verbindt met de vakantieparken in Hoenderloo. Sterker, het routeschema is zelfs uitgebreid. Deze zomer rijden er twee nieuwe lijnen: Barneveld-Apeldoorn en Hoenderloo-Arnhem.