Particuliere woonzorg voor ouderen in Julianakwartier Apeldoorn

Julianakwartier is de buurt die nu gebouwd wordt op het terrein waar voorheen het Julianaziekenhuis stond. Er komen woningen en drie zorgcomplexen. In een daarvan komt zogenoemde eerstelijnszorg; onder meer huisartsen en fysiotherapeuten, maar ook een kinderdagverblijf. Een ander gebouw is voor woonzorgorganisaties Klein Geluk en Siza. Daarin komen ouderen met dementie te wonen, en mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een eventuele lichamelijke beperking.

Exclusieve locatie

Het derde pand dat in deze gemengde buurt komt, wordt straks beheerd door Zorggroep Vandaegh. Die heeft al een aantal woonzorgcomplexen in Nederland. ‘Bij Zorggroep Vandaegh leven ouderen op exclusieve locaties in een warme omgeving die zij kunnen inrichten met hun eigen vertrouwde meubilair', meldt de organisatie zelf op internet. De medewerkers van Vandaegh maken ‘een stijlvolle, verzorgde oude dag mogelijk voor mensen die hun leven willen voortzetten zoals ze dat gewend zijn’.

Groen

De inrichting van het gebouw krijgt haast de uitstraling van een hotel, of een statig huis, zo bleek bij behandeling van de bouwaanvraag bij de commissie ruimtelijke kwaliteit (crk) van de gemeente Apeldoorn. Het wordt gebouwd in een klassieke architectuur met moderne elementen. Het gebouw komt midden in het groen te staan; het gras loopt tot aan de gevels. Het terras aan een van de zijden wordt afgebakend bossages of bloemen. Zo ontstaat een parkachtige omgeving. De crk, die onder meer de welstand beoordeelt, is positief over de opzet. Wel krijgt de architect een aantal aanbevelingen mee; bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er geen parkeerplekken vlak voor de ramen van appartementen komen. Mensen die hier komen te wonen zullen veelal niet al te mobiel zijn en dus vooral op eigen woning aangewezen zijn. Dan is het wel zo fijn als je een mooi uitzicht hebt, en niet tegen blik zit aan te kijken, is de overweging.

Volgens de planopzet van Explorius, de ontwikkelaar van het Julianakwartier, komen er circa 26 ‘zorgeenheden’ in het complex van Vandaegh. Het moederbedrijf van Vandaegh kon maandag geen toelichting geven op het plan.