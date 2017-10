Passage van wild op Deelenseweg wordt veiliger

D66 Apeldoorn: Is de luchtkwaliteit in scholen al verbeterd?

12:42 D66 Apeldoorn wil weten of er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt met de beoogde verbetering van het binnenklimaat in klaslokalen in scholen. Het college van burgemeester en wethouders beloofde in 2015 hiermee aan de slag te gaan. De fractie van D66 is nieuwsgierig naar de stand van zaken.