Passagier loopt breuk in arm op na crash tegen boom in Beekbergen

Bij een eenzijdig auto-ongeluk in Beekbergen is afgelopen nacht een gewonde gevallen.

Het ongeluk vond tegen 02.50 uur plaats op de Immenbergweg, in het buitengebied van Beekbergen. De auto ramde een boom en kwam vervolgens tot stilstand.

De exacte oorzaak is nog niet bekend. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen laat weten dat de auto vermoedelijk in de slip terecht is gekomen. De bestuurder, een 21-jarige man uit Beekbergen kwam met de schrik vrij, evenals een 19-jarige passagier uit Beekbergen. Een andere passagier, een 22-jarige man uit Beekbergen, liep een breuk in zijn arm op bij de botsing.

Tijd

Volgens Van Steenbergen is er vermoeden dat er drank en of drugs in het spel is geweest. ,,Er is een vermoeden van… maar er moet meer onderzoek plaatsvinden om dat vast te kunnen stellen. Daar gaat wat tijd overheen,’’ aldus de politiewoordvoerder.