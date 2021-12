Passant haalt twijfelende trucker over die spoorbrug in Deventer ramt en zorgt voor vertraging treinverkeer

Vluchtelin­gen leren in Vierhouten verschil tussen mooi en lelijk: ‘Kromme tenen toen ik zag dat er zo weinig voor ze gedaan wordt’

Meestal komen vluchtelingencentra in het nieuws omdat er gedoe is. Daardoor vergeten we bijna dat er mensen in de buurt wonen die er wél plezier aan beleven. We spraken er drie in de tijdelijke opvang in Vierhouten.

20 december