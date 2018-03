Passion-achtige voorstelling bij De Basis Apeldoorn

Martin Brand en zandtovenaar Gert van der Vijver behandelen in een musical de thema's uit de lijdenstijd en Pasen. Daarvoor gebruiken ze zowel nummers van Bløf, Marco Borsato, Guus Meeuwis, Stef Bos en Liesbeth List, als klassieke muziek van onder anderen Bach.



De voorstelling, De Passie Nabij, is in eerdere jaren in andere steden uitgevoerd. Dit jaar zijn er behalve in Apeldoorn ook uitvoeringen in Veenendaal en Kampen. Volgens Brand is het een programma dat ,,ons laat nadenken over actuele thema’s als vriendschap, verraad, vergeving en vrijheid''.

De Basis organiseert het evenement niet zelf; de Apeldoornse kerk is in dit geval gastheer.

Een kaart voor de voorstelling kost 22 euro, te bestellen via www.truetickets.nl.