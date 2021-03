Patatje bij de open haard: Frank van Etten opent volgende cafetaria, nu in Apeldoorn

In juli opende snackbar Frietje van Etten in Harderwijk. Na een valse start (de vergunning was niet geregeld) hebben Van Etten en zijn vriendin Mèlanie Weber de smaak te pakken. Aan de Arnhemseweg in Apeldoorn, op loopafstand van hun woning, beginnen ze binnenkort hun tweede snackbar. Met een aparte ijs- en snoepverkoop. Het papierwerk is al in orde, verzekert de zanger van onder meer ‘Huisje op wielen’.