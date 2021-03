Patiënten in Gelderland bedenken zich; toch liever geen AstraZeneca-vaccin

Uitgere­kend op de eerste lentedag trekt Intratuin Apeldoorn amper publiek: ’Mensen houden niet van winkelen op afspraak’

20 maart De zon schijnt uitbundig, het voorjaar lonkt. Tijd voor het tuincentrum. Maar alles is anders op deze zaterdag bij Intratuin in Apeldoorn, in het weekeinde dat de lente haar intrede doet. Op het ruime parkeerterrein staan slechts enkele tientallen auto’s. ,,Heel onwerkelijk”, zucht vestigingsmanager Remco Gorkink.