Patrick Bos en Tristan Bangma gehuldigd door gemeente Voorst

16 september Drukte, lichte chaos maar ook berusting, vanavond op de diverse stations in deze regio. Door een storing in het communicatiesysteem van de NS kwam in de avondspits het treinverkeer in Nederland vrijwel volledig stil te liggen. Inmiddels rijden de eerste treinen weer. ,,Mijn vader komt me ophalen, maar nu staat hij zelf in de file.”