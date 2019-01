Paul Blokhuis favoriet als burgemeester Apeldoorn voor lezers van de Stentor

Als het aan lezers van de Stentor ligt wordt Paul Blokhuis de nieuwe burgemeester van Apeldoorn. De internetpoll was gistermiddag al meer dan 6.500 keer ingevuld. Blokhuis is goed voor 37 procent van de stemmen. Achter de staatssecretaris staat Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot op de tweede plaats (26 procent), voor Alexander Pechtold die 19 procent van de stemmen binnenhaalde.

Burgemeester John Berends is vanaf 4 februari de nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Het is aan de gemeenteraad van Apeldoorn om een opvolger te vinden. Als schot voor de boeg maakte de Stentor een lijstje met acht potentiële kandidaten voor de vacante functie.

Paul Blokhuis was namens de ChristenUnie meer dan elf jaar wethouder in Apeldoorn. Sinds sinds oktober 2017 is hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Blokhuis (55) geeft aan niet te willen reageren op de poll van de Stentor.