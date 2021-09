Paul de Bruin bouwt aan jeugdopleiding van CSV Apeldoorn naar voorbeeld van betaald voetbal

Geen achtbaan of reuzenrad, maar dit is wél het plan in We­num-Wie­sel

28 september ‘Een pretpark of andere rare bebouwing.’ Toen vorig jaar werd aangekondigd dat de Wenumse Watermolen in de verkoop zou gaan, vreesden ze in Wenum-Wiesel dat hun ‘dorpshuis’ in verkeerde handen terecht zou komen. Maar door het plan dat er nu ligt, lijkt dat schrikbeeld weg. Al is nog niet iedereen daarvan overtuigd.