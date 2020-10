Paul uit Ugchelen leeft nu voort via zijn muziek, hopen zijn ouders: ‘Beroemd hoeft niet, het is een eerbetoon’

Dat Paul Crucq een creatief talent is met een enorme scheppingsdrang, is al vroeg duidelijk. ,,Van jongs af was hij ongelooflijk muzikaal. Net als zijn opa: die kon geen noot lezen, maar wanneer hij een instrument vastpakte, kon hij er op spelen. Zo was Paul ook’’, beschrijven Jacqueline en Kommer Crucq in Hoenderloo hun derde van vier zoons.