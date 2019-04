Paul zet z’n auto met pech langs de weg in Apeldoorn, maar vindt hem een dag later gesloopt terug

Stankover­last vanwege paasvuren en oostenwind: ‘Echt zo goor, het stinkt buiten naar verbrand plastic’

21 april De paasvuren die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, zorgen door een oostenwind voor stankoverlast in delen van het land. Vooral de noordoostelijke provincies lijken last te hebben van de vreugdevuren in Duitsland.