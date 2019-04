Paul zette z’n auto met pech langs de weg in Apeldoorn, maar vindt hem een dag later gesloopt terug

Rijken Rapp had zaterdagavond een belabberd einde van zijn werkdag: op weg naar huis gaat er op de A1, vlakbij Apeldoorn Zuid, mechanisch iets verkeerd in zijn auto. Er klinkt een raar geluid en Rijken Rapp kiest ervoor zijn wagen maar neer te zetten op de parkeerplaats bij McDonald’s. Dat lukt net niet: onderaan de snelwegafrit, bij de verkeerslichten, houdt de auto er helemaal mee op. ‘Gelukkig kan ik hem nog in de berm zetten en word ik geholpen door hele vriendelijke mensen en geven ze mij een lift naar huis. Morgen maar op sleep nemen naar de garage, zal wel goed komen', beschrijft Rijken Rapp in een bericht op Facebook.

Ongeloof

Maar die volgende dag is de kater groot. Onbekenden hebben de spiegels van de auto gesloopt en de achterruit ingeslagen, ziet de eigenaar als hij terug is bij zijn geparkeerde bezit. Alle deuren zijn ingetrapt, ruitenwissers en nummerplaten zijn er ‘afgerost’. Rijken Rapp is verbijsterd. ,,Het was vooral ongeloof, niet eens woede. Ik kan het gewoon niet geloven.’’

Aangifte

De Apeldoorner heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij hoopt dat er getuigen zijn die informatie kunnen geven die naar de daders leidt. Een garagebedrijf in de buurt gaat bekijken of bewakingscamera's iets hebben vastgelegd.

De auto stond langs de Kayersdijk in de berm van de toerit van de A1 richting Amsterdam.