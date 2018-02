Pauze op Apeldoornse school zónder mobieltje blijkt openbaring

Twee klassen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) hebben een aparte schoolweek. De vwo-3-leerlingen van klas E3A en E3B doen deze week mee aan de smartphone challenge. De mobieltjes van de vwo'ers worden 's ochtends voor de les verzameld in een grote bak. Pas aan het einde van de schooldag mogen ze hun telefoon weer ophalen.

Smartphoneloze-week

Roos Alkemade, mentor van klas E3A, heeft samen met Joris Koot, mentor van klas E3B, de smartphoneloze-week bedacht. ,,Joris en ik liepen door de kantine en we zagen alleen maar leerlingen die met hun telefoon bezig waren. We willen leerlingen laten ervaren hoe het is om eens zonder smartphone in de les en pauze te zitten.''

Gisterochtend kregen de vwo'ers een gastles van Laurens Veltman, coach bij Digital Awareness. Veltman vertelde de kinderen onder andere over zijn ervaring als tiener met een gameverslaving. Ook kregen de leerlingen uitleg van Veltman over hoe het er in je hersenen aan toegaat als je er bijvoorbeeld voor kiest om met je smartphone te gaan zitten in plaats van huiswerk te maken.

Kaartspel

Een van de leerlingen die zich deze week moet redden zonder telefoon is Niels den Besten (14). ,,De eerste dag greep ik de hele tijd naar mijn broekzak. Ter vervanging heb ik er nu een pakje speelkaarten ingestopt.'' Voor Niels verloopt de week wel minder erg dan verwacht: ,,De pauzes zijn veel leuker. Ik ga nu gewoon lekker een potje kaarten met vrienden.'' Voor Tooske de Bloois (14) ging het wel een keer mis deze week: ,,Ik was thuis mijn eten vergeten en ik wilde mijn broer even een appje sturen of hij dit mee naar school wilde nemen. Dat lukt natuurlijk niet zonder telefoon en toen had ik de hele dag geen eten.''

Leren in pauze

Tooske ziet wel voordelen aan schooldagen zonder mobiele telefoon. ,,Ik had deze week een toets en dan zeg ik altijd tegen mezelf: 'Ik ga leren in de pauze'. Meestal doe ik dat uiteindelijk toch niet, omdat ik liever iets op mijn telefoon doe, maar deze week heb ik dat wel gedaan.''

De leerlingen geven aan dat ze vooral het praktische deel van hun smartphone missen, zoals kijken hoe laat het is, het checken van het schoolrooster of kijken of er misschien een les is uitgevallen.

Lichter gevoel