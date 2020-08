Pegida komt pas over twee weken bij moskee in Apeldoorn demonstreren

VIDEO Corona verjaagt kermis uit krappe binnenstad, is dit de toekomst?

17 augustus In plaatsen als Zutphen, Zwolle en Deventer gaan al jaren stemmen op om de kermis uit de binnenstad te weren. Corona verbant de kermis nu uit het krappe centrum. Zoals in Zwolle, waar de attracties in een park staan: alle ruimte. Is dit de toekomst van de kermis?