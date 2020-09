Pegida-pieten bij intocht Sinterklaas in Apeldoorn niet vervolgd

Oproep

Demonstratievak

Gebrek aan bewijs

Het OM stelt nu bijna tien maanden later vast dat het uitdelen van pepernoten verkleed als zwarte piet geen betoging is geweest in de zin van de Wet openbare manifestaties. ‘Verkleed zijn als zwarte piet was toegestaan. Het onderzoek van de politie heeft niet duidelijk gemaakt wat er door de groep tegen de pers en het publiek is gezegd. Daarom kan niet worden vastgesteld of de gedragingen van de groep door de uitlatingen wel het karakter kregen van een demonstratie. Achteraf bezien is daarom niet vast te stellen of de aanwijzing die de groep kreeg om naar het demonstratievak te gaan, bevoegd is gegeven. De zaken zijn daarom geseponeerd wegens gebrek aan bewijs,’ schrijft het Openbaar Ministerie over het seponeren van de zaak.