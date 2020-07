Pegida wil anti-islam demonstreren in Apeldoorn, Turkse moskee reageert gevat

Met extra kriebels in de buik het podium van Orpheus op

10 juli Met flinke kriebels in de buik was het voor de leerlingen van drie groepen 8 van de Zonnewende gisteren tijd voor de afscheidsmusical. Die kriebels waren er normaal ook wel geweest, maar waren nu nog even extra; ze mochten de musical opvoeren in de Hanoszaal van Theater Orpheus.