Pegida wil vanmiddag Koran verbranden bij Turkse moskee in Apeldoorn

Michael uit Indonesië durft het aan: ondanks corona studeren in Apeldoorn

30 augustus Zijn vader had liever niet dat hij ging maar Michael Juan waagde de stap toch. Coronavirus of niet, de 20-jarige student uit Indonesië vloog naar Nederland om in Apeldoorn zijn internationale studie bij Wittenborg University af te ronden. ‘Het is best even wennen hier, maar ik heb al een fiets!’.