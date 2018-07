video Beesten­boel op het Kroonpad in Apeldoorn: groep 8 neemt afscheid

12 juli Het was letterlijk één grote beestenboel vanochtend op het Kroonpad, school voor speciaal onderwijs in de Apeldoornse wijk Zuidbroek. En dat was precies de bedoeling. De schoolverlaters uit groep 8 bedachten een ludieke manier om afscheid te nemen: met een heleboel dieren.