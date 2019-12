Peperdure Porsche in Apeldoorn gaat in vlammen op; waarschijnlijk brandstichting

VideoAl voor dat ze hem goed en wel hebben ingereden, kan de peperdure Porsche Cayenne van de familie Vos richting de sloop. De twee maanden geleden aangeschafte auto brandde in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uit.

Het beeld van verpieterde Porsche is deze vrijdagmiddag nog troostelozer dan het weer. De auto is aan de voorkant volledig door z’n velgen gezakt. Van binnen is zo’n beetje alles weggesmolten en er omheen liggen brokstukken en scherven.

Verslagen

Wim Vos moet zich maar vasthouden aan de gedachte dat die geluk brengen. Dat heeft-ie afgelopen nacht niet gehad. ,,Ik lag te slapen, toen ik rond tien over twee werd gewaarschuwd door één van onze medewerkers. Eenmaal buiten zag ik al metershoge vlammen. Ik was helemaal verslagen.’’

Eigenlijk is er maar één lichtpuntje. Hij wijst het rietgedekte pand pal naast de uitgebrande auto. ,,Doordat het geregend had, was het dak nat en is het vuur niet overgeslagen.’’

Brandstichting

Het heeft er alle schijn van dat de auto het doelwit is geweest van brandstichting. Zo is er door de brandweer materiaal aangetroffen dat gebruikt kan worden om brand te stichten. Agenten hebben dit meegenomen voor onderzoek. ,,Nee, ik heb geen vijanden’’, bezweert de oprichter van familiebedrijf Europarcs. ,,Met de precieze oorzaak ga ik me ook niet bemoeien. Daarvoor moet je bij de politie zijn.’’

Die doet daar nog geen uitlatingen over. ,,Zoals bij iedere autobrand doen wij onderzoek naar de oorzaak en zoeken naar eventuele getuigen of camerabeelden die ons meer duidelijkheid kunnen verschaffen’’, reageert politiewoordvoerster Anne Coenen op de zevende Apeldoornse autobrand in twee en halve maand tijd.

Lastig

Volgens Coenen is brandstichting bij autobranden ook lastig te bewijzen. ,,Die zijn heel destructief, maar wij nemen iedere autobrand serieus. Ze hebben namelijk ook vaak een stevige impact bij de eigenaar en bij buurtbewoners.’’ Dat gaat ook voor Wim Vos op. ,,Ik ben er wel klaar mee.”