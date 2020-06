Personeel Hoenderloo College zegt vertrouwen in bestuur Pluryn op: ‘We worden niet serieus genomen’

Samenwonen op 28 vierkante meter? Apeldoorn­se Charlotte (23) en Dirk (24) wagen het erop

19:00 Een luid geklap en gejuich klonk er toen onlangs de kavels ‘uitgedeeld’ werden voor de tiny houses die binnenkort in de wijk Zuidbroek komen. Het is blijkbaar nogal gewild om te wonen in een huis van maximaal 28 vierkante meter. Als alles goed gaat komen de woningen begin juli op z’n plek te staan.