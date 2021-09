Personeelstekort houdt winkels in Apeldoorn nog weken dicht: ‘Begint schrijnend te worden’

Vier kilo amfetamine kwam Apeldoorn­se koelkast niet uit, omdat medever­dach­te al afgeluis­terd werd

3 september In de koelkast van een woning in Apeldoorn lag in februari 3,9 kilo amfetamine klaar voor de verkoop. Drie Apeldoorners stonden vrijdag terecht voor de poging deze drugs te verkopen terwijl een van hen in detentie zat. ,,Degene die de anonieme tip heeft gegeven, gaat eraan.’’