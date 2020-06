Persoonlijke verhalen van Canadese veteranen en Apeldoorners in audiotour Canadian Walk

Vertraagd

Burgemeester Ton Heerts is zondag 7 juni de eerste die de Canadian Walk audiotour beluistert en loopt. De lancering van de app werd eerder vanwege het coronavirus uitgesteld. Eigenlijk zou deze al op 17 april, 75 jaar na de bevrijding van Apeldoorn, in de lucht gaan. De nieuwe datum is er ook een met een reden: 7 juni is namelijk de Canadese Dag van de Strijdkrachten. Deze dag is een viering van de Canadese strijdkrachten, hun erfgoed en hun personeel.