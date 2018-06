Pesten op Parkendaal? Dat kent deze privé-school in Apeldoorn niet eens

Parkendaal Lyceum is na tien jaar geworteld in Apeldoorn. Het onderwijs in een huiselijke sfeer voorziet in een behoefte. ,,Kleinschaligheid is onze kracht'', weet directeur Robert van Rossum. ,,In de huidige setting moeten we niet meer dan 75 leerlingen willen hebben.''