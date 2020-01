Peter Heerschop steekt stakende leerkrachten in Apeldoorn hart onder de riem

VideoZet een paar honderd leerkrachten bij elkaar, laat muziek uit de boxen schallen en het is al snel gezellig. Maar de bijeenkomst op het Marktplein in Apeldoorn had vrijdagmiddag wel degelijk een zeer serieuze ondertoon. ,,We staan hier voor kwalitatief goed onderwijs. Alleen daarmee kunnen we kinderen een mooie toekomst bieden.’’