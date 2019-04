Peter is het achtste slachtoffer van het Koninginnedagdrama: ‘Die documentaire veranderde alles. Ik zei: toe Peter, kijk nou niet’

Peter schrijft dat hij jaren later moest dealen met flashbacks, woede-uitbarstingen, angstaanvallen en gedachten aan suïcide. Hij laat zich opnemen, maar voelt zich in 2014, toen hij zijn bijdrage opstuurde voor publicatie weer beter. ‘Ik sta meer in balans in het leven’, besluit hij zijn stuk.

Overlijdensadvertentie

Gefascineerd door die tekst besluit ik op zoek te gaan naar Peter. Hoe gaat het nu met hem? Hoe kijkt hij na tien jaar terug op het drama, dat zijn leven zo’n wending gaf? Bij mijn zoektocht stuit ik op een overlijdensadvertentie uit 2016. ‘Peter heeft de tijd voor zichzelf stilgezet’, staat in de annonce. Het zal toch niet? Even verder zoeken en ik vind het online condoleance-register. Nu weet ik het zeker, de Peter die ik zoek is al overleden. Via de condoleances kom ik na enig speurwerk in contact met zijn geliefde Erna (51). Dit is haar verhaal.