Peter is het achtste slachtoffer van Koninginnedag: ‘Die documentaire veranderde alles. Ik zei: toe Peter, kijk nou niet’

Feestvier­ders Koningsdag Apeldoorn behandeld na klachten aan neus en keel

27 april Acht mensen in Apeldoorn hebben zich op Koningsdag bij horecatenten gemeld met klachten over de luchtkwaliteit. In de Hoofdstraat zeiden meerdere mensen, onafhankelijk van elkaar, last te hebben van ongemak op de luchtwegen. Ze hadden last van benauwdheid in de keel- en neusstreken.